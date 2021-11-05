Иван Штырков прокомментировал победу над Артуром Астаховым на турнире ACA 131

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал досрочную победу над Артуром Астаховым на турнире АСА 131, который проходит в Москве.

«Сейчас много эмоций. Я готов к любым вызовам. Лига знает, что я никогда не отказывался от соперников и готов, если лига посчитает меня достойным претендентом. Я всегда отдаю себя и выкладываюсь на 100 000 % — для меня это больше чем спорт, больше чем деньги — это ответственность.

Хочу сказать спасибо моей семье. Мама, папа, Женя — вы самое дорогое, что у меня есть. Хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина, который делает сумасшедшие вещи для людей, а не только для спортсменов. Хочу сказать спасибо моей команде «Архангел Михаил», Академии единоборств РМК и тренеру Всеволоду Цирке», — сказал Иван Штырков после поединка.