Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иван Штырков прокомментировал победу над Артуром Астаховым на турнире ACA 131

Иван Штырков прокомментировал победу над Артуром Астаховым на турнире ACA 131
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал досрочную победу над Артуром Астаховым на турнире АСА 131, который проходит в Москве.

«Сейчас много эмоций. Я готов к любым вызовам. Лига знает, что я никогда не отказывался от соперников и готов, если лига посчитает меня достойным претендентом. Я всегда отдаю себя и выкладываюсь на 100 000 % — для меня это больше чем спорт, больше чем деньги — это ответственность.

Хочу сказать спасибо моей семье. Мама, папа, Женя — вы самое дорогое, что у меня есть. Хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина, который делает сумасшедшие вещи для людей, а не только для спортсменов. Хочу сказать спасибо моей команде «Архангел Михаил», Академии единоборств РМК и тренеру Всеволоду Цирке», — сказал Иван Штырков после поединка.

«Добивал так, что голова отпружинила». Штырков впервые за два года победил нокаутом «Добивал так, что голова отпружинила». Штырков впервые за два года победил нокаутом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021