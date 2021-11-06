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Стерлинг рассказал, когда будет готов провести бой-реванш с Яном

Стерлинг рассказал, когда будет готов провести бой-реванш с Яном
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Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг назвал срок, когда будет готов провести бой-реванш с россиянином Петром Яном.

«Сразу после боя я сказал организаторам, что хочу драться в январе или феврале и попросил их дать мне знать. Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Понимаете, что я хочу сказать? Он провёл пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд», — приводит слова Стерлинга TMZ.

Напомним, Ян последний бой провёл на турнире UFC 267, где встречался с ещё одним американским бойцом — Кори Сэндхагеном. Пётр победил оппонента единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC. Изначально на UFC 267 Ян должен был сражаться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя, сославшись на травму.

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