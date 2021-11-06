Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прямой эфир боя Канело — Плант начнётся примерно в 04:00 мск

Прямой эфир боя Канело — Плант начнётся примерно в 04:00 мск
Комментарии

В ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Бой в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 04:00 мск 7 ноября. Также боксёрский вечер можно посмотреть с помощью сервиса DAZN.

Свой последний бой Альварес провёл 9 мая 2021 года. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.

Плант последний раз дрался в январе 2021 года, одолев Калеба Труэкса единогласным решением судей.

Последний бой Ковалёва. Канело использовал Сергея ради мнимого величия Последний бой Ковалёва. Канело использовал Сергея ради мнимого величия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021