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Усман единогласным решением судей победил Ковингтона

Усман единогласным решением судей победил Ковингтона
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу завершило противостояние американца Камару Усмана против соотечественника Колби Ковингтона.

Победу в этом противостоянии единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) одержал Усман.

Для Усмана победа стала 20-й в смешанных единоборствах при одном поражении. На счету Ковингтона 16 побед и 2 поражения.

Это пятая защита титула для Усмана. Своё единственное поражение спортсмен потерпел 24 мая 2013 года в поединке с Хосе Касересом.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Шейн Бургос — Билли Карантильо
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

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