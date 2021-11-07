Усман единогласным решением судей победил Ковингтона

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу завершило противостояние американца Камару Усмана против соотечественника Колби Ковингтона.

Победу в этом противостоянии единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) одержал Усман.

Для Усмана победа стала 20-й в смешанных единоборствах при одном поражении. На счету Ковингтона 16 побед и 2 поражения.

Это пятая защита титула для Усмана. Своё единственное поражение спортсмен потерпел 24 мая 2013 года в поединке с Хосе Касересом.

Основной кард:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Роуз Намаюнас — Чжан Вейли

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Шейн Бургос — Билли Карантильо

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.