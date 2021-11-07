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Ковалёв — Альваресу: давай устроим настоящую битву

Ковалёв — Альваресу: давай устроим настоящую битву
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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв разместил новый пост в своём «инстаграме», где поздравил с победой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса, которую он одержал в поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом.

«Сауль, поздравляю с великой победой. Давай устроим настоящую битву», — написал Ковалёв.

Напомним, Сауль нокаутировал Калеба в 11-м раунде, став таким образом абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Альварес одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что поставил солидную сумму на досрочную победу Альвареса. По словам Уайта, речь идёт о $ 100 тыс.

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