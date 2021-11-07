Хасбик будет секундантом Джейка Пола во время его боя с Томми Фьюри

Популярный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, сообщил, что во время его поединка с известным боксёром Томми Фьюри в его углу будет находиться блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.
«Да, это подтверждено — Хасбулла будет в углу, помогая мне в тренировочном лагере. Мне пришлось взять с собой это смертоносное оружие. Хасбулла против Тайсона Фьюри. Посмотрим, кто из них лучший тренер», — сказал Пол во время пресс-конференции.
Напомним, бой Джейка Пола и Томми Фьюри состоится в штате Флорида 18 декабря.
Ранее Пол высказался о предстоящем поединке с Фьюри. Джейк прокомментировал тот факт, что многими специалистами в этом противостоянии он расценивается как андердог, а также заявил, что карьера Томми после их боя подойдёт к концу.
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