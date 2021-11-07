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«Те ещё засранцы». Конор Макгрегор эмоционально высказался по поводу боёв на UFC 268

«Те ещё засранцы». Конор Макгрегор эмоционально высказался по поводу боёв на UFC 268
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Знаменитый ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «твиттере», где высказался о поединках, прошедших в этот уик-энд.

«Невероятно эмоциональный уик-энд! Если вы занимаетесь этим видом спорта: выигрываете или проигрываете, то вы те ещё засранцы, и не позволяйте никому сказать вам обратное! Поздравляю всех и выражаю слова благодарности за это развлечение! Какой спорт! Какая игра! Что за жизнь! Спасибо вам всем», — написал Макгрегор.

Напомним, в эти выходные прошёл турнир UFC 268, основной кард которого открывал поединок с участием американцев Камару Усмана и Колби Ковингтона. Единогласным решением судей победил Усман.

Кроме того, в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе состоялся боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. Победу праздновал Альварес.

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