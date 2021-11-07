Дана Уайт во время боя Намаюнас смотрел поединок боксёра Альвареса. Джейк Пол отреагировал
Поделиться
Глава промоушена UFC Дана Уайт во время чемпионского боя между Роуз Намаюнас и Чжан Вэйли на турнире UFC 268 смотрел трансляцию боксёрского поединка между Саулем Альваресом и Калебом Плантом.
Напомним, Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Альвареса и выиграл — Канело нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
На появившееся фото Уайта, наблюдающего за боксёрским поединком, отреагировал знаменитый блогер и боксёр Джейк Пол. Звезда YouТube давно конфликтует с Уайтом и ранее даже обещал избить президента UFC.
Фото: «Инстаграм» Джейка Пола
«Эй, Дана Уайт, как ты мог проявить большее неуважение к Намаюнас, чем вот это? Поздравляю чемпионку», — написал Пол в своём «инстаграме».
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
17:38
-
17:24
-
16:17
-
15:46
-
15:04
-
15:01
-
14:57
-
14:30
-
14:06
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:43
-
12:08
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:13
-
09:09
-
09:03
-
08:43
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
Партнерский контент