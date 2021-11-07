Дана Уайт во время боя Намаюнас смотрел поединок боксёра Альвареса. Джейк Пол отреагировал

Глава промоушена UFC Дана Уайт во время чемпионского боя между Роуз Намаюнас и Чжан Вэйли на турнире UFC 268 смотрел трансляцию боксёрского поединка между Саулем Альваресом и Калебом Плантом.



Напомним, Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Альвареса и выиграл — Канело нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.



На появившееся фото Уайта, наблюдающего за боксёрским поединком, отреагировал знаменитый блогер и боксёр Джейк Пол. Звезда YouТube давно конфликтует с Уайтом и ранее даже обещал избить президента UFC.

Фото: «Инстаграм» Джейка Пола

«Эй, Дана Уайт, как ты мог проявить большее неуважение к Намаюнас, чем вот это? Поздравляю чемпионку», — написал Пол в своём «инстаграме».