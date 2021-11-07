Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести третий бой с Геннадием Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выразил готовность провести третий бой с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Напомним, ранее спортсмены провели два поединка в среднем весе: первый закончился вничью, во втором Альварес победил раздельным решением судей.
«Хотел бы я нового боя с Головкиным? Да, хотел бы. Почему нет? Если Геннадий готов перейти во второй средний вес, то я готов. Без проблем. Быть абсолютным чемпионом непросто, но я всегда хочу соревноваться с лучшими бойцами», — приводит слова Канело ESPN.
Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.
- 7 ноября 2021
-
18:45
-
18:30
-
17:38
-
17:24
-
16:17
-
15:46
-
15:04
-
15:01
-
14:57
-
14:30
-
14:06
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:43
-
12:08
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:13
-
09:09
-
09:03
-
08:43
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23