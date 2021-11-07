Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести третий бой с Геннадием Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выразил готовность провести третий бой с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Напомним, ранее спортсмены провели два поединка в среднем весе: первый закончился вничью, во втором Альварес победил раздельным решением судей.



«Хотел бы я нового боя с Головкиным? Да, хотел бы. Почему нет? Если Геннадий готов перейти во второй средний вес, то я готов. Без проблем. Быть абсолютным чемпионом непросто, но я всегда хочу соревноваться с лучшими бойцами», — приводит слова Канело ESPN.



Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.