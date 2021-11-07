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Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести третий бой с Геннадием Головкиным

Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести третий бой с Геннадием Головкиным
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выразил готовность провести третий бой с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Напомним, ранее спортсмены провели два поединка в среднем весе: первый закончился вничью, во втором Альварес победил раздельным решением судей.

«Хотел бы я нового боя с Головкиным? Да, хотел бы. Почему нет? Если Геннадий готов перейти во второй средний вес, то я готов. Без проблем. Быть абсолютным чемпионом непросто, но я всегда хочу соревноваться с лучшими бойцами», — приводит слова Канело ESPN.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.

Альварес дерётся с «малышами», ноунеймами и побеждает спорно. И это лучший боксёр мира Альварес дерётся с «малышами», ноунеймами и побеждает спорно. И это лучший боксёр мира
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