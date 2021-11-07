Валентина Шевченко обняла Роуз Намаюнас после её победы над UFC 268

Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко тепло поздравила Роуз Намаюнас с победой над Чжан Вэйли на турнире UFC 268. Напомним, по итогам пятираундового поединка Намаюнас выиграла раздельным решением судей и сохранила чемпионский титул в наилегчайшем весе.



Шевченко обняла Намаюнас и поздравила с победой. Напомним, это не первые объятия двух чемпионок: ранее они обнимались после побед на UFC 261.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC.

Для Намаюнас победа стала 13-й в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. На счету Чжан 21 победа и два поражения. Отметим, что Намаюнас победила Чжан второй раз подряд: ранее она отобрала у китаянки чемпионский пояс, нокаутировав ударом ногой.