Ислам Махачев — Даниэлю Кормье: перестань есть всё, что видишь

Известный российский боец ММА Ислам Махачев пошутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. Махачев, известный приятельскими отношениями с Кормье, пошутил над аппетитом американца.



«Эй, Кормье. Перестань есть всё, что видишь», — прокомментировал Махачев в своём «инстаграме» фотографию с UFC 268, где выступающий в роли комментатора Кормье ест поп-корн.

Фото: «Инстаграм» Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



Ранее Джастин Гэтжи раскритиковал Кормье за предвзятость в отношении Махачева.