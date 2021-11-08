Пётр Ян вернулся в Россию и оценил идею провести бой со Стерлингом в Екатеринбурге

Российский боец и временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прилетел домой. В аэропорту Екатеринбурга его встречали одноклубники, фанаты и друзья – в терминале собрались больше 300 человек.
«Я уже получал пояс, тогда это было очень эмоционально. На этот раз я был очень сфокусирован и дал себе установку, что надо его вернуть. Я был хладнокровен. Я готовился к другому сопернику, и после пяти недель лагеря он сменился. Но это неважно — тяжело в учении, легко в бою», — прокомментировал Пётр прошедший поединок.
В Екатеринбург боец клуба «Архангел Михаил» прилетел с супругой и старшим сыном. Дома бойца ждут мама и младший сын — семью Пётр не видел больше восьми недель: «Два месяца я был на подготовке, очень сильно соскучился по семье, по своим детям. Но всё делается ради них, хотя они маленькие и пока этого не понимают».
Президент UFC Дана Уайт уже дал понять, что следующий бой Ян проведёт с действующим чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом. Сам американец заявил, что готов драться в декабре или январе.
«Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не хочет давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем — это работа менеджеров», — прокомментировал эти слова Пётр Ян.
Кроме того, Пётр отреагировал и на заявление главы Федерации ММА России, который предложил провести реванш Яна и Стерлинга в Екатеринбурге: «Большое дело — организовать такой бой здесь. Это непросто. Для меня неважно, где драться, но если это будет проходить дома, в России, — то это будет нечто масштабное».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Петра Яна.
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