Боец ММА Джамалдаев взят под стражу в аэропорту Внуково, у спортсмена нашли наркотики

Российского бойца смешанных единоборств Салмана Джамалдаева задержали в столичном аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ. По информации источника, у спортсмена были обнаружены наркотики. Сообщается, что Джамалдаев собирался лететь в Грозный.
Салман является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулëгком весе.
История с задержанием бойца началась с того, что правоохранители задержали подростка со свёртком наркотиков. 11-классник сдал полиции бойца ММА.
«Просил меня помочь сестре его. Я им помогал. Потом ещё пару раз им помог. Потом были ситуации, что если они не могли найти, то звонили мне. Я не брал их, просто приезжал и говорил – копайте здесь. Потом уже в августе Салман приехал в Москву и просил у меня забрать и привезти им наркотики. Я на квартиру на Текстильщиках привозил и в отель. Три недели назад я им также заказывал, но они не смогли найти место. Я тогда приехать не смог. Они подумали, что я их обманываю, и начали угрожать.
Я дружил с мальчиком одним. И его сестра знакома с Салманом. И через сестру друга моего познакомился. Я предоставил всю информацию, я знал его адрес. И вот его группа захвата в аэропорту и перехватила», — цитирует школьника РЕН-ТВ.
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