«Так ужасно я не выглядел никогда». Виталий Кличко вспомнил бой с Ленноксом Льюисом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Виталий Кличко вспомнил о своём знаменитом бое с британским супертяжеловесом Ленноксом Льюисом.
«Могу сказать, что так ужасно, как после поединка с Ленноксом Льюисом, я не выглядел никогда. У меня прекрасная реакция. Я опускал руки для того, чтобы атаковать, а не для того, чтобы защищаться. Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Могу сказать, что ни разу ни в нокдауне, ни в нокауте в боксе я не находился. А это очень важная составляющая. Но в поединке с Ленноксом Льюисом, конечно, выглядел я ужасно.
Я сам себя в поединке не видел и был категорически против остановки боя. Потом посмотрел поединок и подумал: «Мама родная». Ещё камера залезла прямо в рассечение – такая дырка была. Честно говоря, мурашки побежали по коже», – сказал Виталий в интервью на канале «В гостях у Гордона» в YouTube.
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