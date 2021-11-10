Московский суд арестовал бойца ММА Жамалдаева на два месяца по делу о наркотиках

Кунцевский суд Москвы на два месяца арестовал бойца MMA Салмана Жамалдаева по делу о наркотиках. Напомним, боец был задержан в столичном аэропорту Внуково.



«Постановлением Кунцевского районного суда Москвы Жамалдаеву Салману Сейселимовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, до 6 января», — цитирует заявление суда «Р-Спорт».



Перед задержанием спортсмен собирался лететь в Грозный.



По статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотических средств в крупном размере спортсмену грозит до 10 лет лишения свободы.



Салман является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулëгком весе.

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