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Московский суд арестовал бойца ММА Жамалдаева на два месяца по делу о наркотиках

Московский суд арестовал бойца ММА Жамалдаева на два месяца по делу о наркотиках
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Кунцевский суд Москвы на два месяца арестовал бойца MMA Салмана Жамалдаева по делу о наркотиках. Напомним, боец был задержан в столичном аэропорту Внуково.

«Постановлением Кунцевского районного суда Москвы Жамалдаеву Салману Сейселимовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, до 6 января», — цитирует заявление суда «Р-Спорт».

Перед задержанием спортсмен собирался лететь в Грозный.

По статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотических средств в крупном размере спортсмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Салман является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулëгком весе.

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