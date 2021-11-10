«Моргенштерн — нормальный парень». Сергей Харитонов высказался о скандальном артисте

Знаменитый 41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о критике, которую получает рэпер Моргенштерн от многих российских бойцов и спортсменов. Харитонов отметил, что не разделяет позицию коллег.

«Я не знаю. Мне кажется, что от Моргенштерна это своеобразная игра для зрителя, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, он подошёл ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой с Мальдонадо. Артисты — это люди, у которых есть определённая цель. Им нужно, чтобы о них говорили. У Моргенштерна татуировки по всему телу, на лице, он оппонирует каким-то жизненным позициям. Но в жизни он нормальный человек.

Когда он выступал, я слышал, что с Моргенштерном кто-то кусаться стал. Начал упрекать, что вокруг дети. Но Моргенштерн правильно ответил, спросив, зачем он вообще детей привёл на такой концерт», — сказал Харитонов в интервью YouTube-Каналу «УШАТАЙКА».