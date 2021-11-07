Сергей, что это было опять? Харитонов победил после скандального решения судьи. Видео

6 ноября в Дубае состоялся турнир PaRus Championship 2021, в котором бойцы сражались по правилам ММА. Этот ивент изначально задумывался, как спортивно-музыкальное шоу. В главном бойцовском событии должны были встретиться в октагоне россиянин Сергей Харитонов и бразилец Фабио Мальдонадо. Ну а в музыкальном – рэп-исполнитель года скандальный Моргенштерн.

Топов организаторы подобрали, судя по всему, именно по принципу скандальности. Десантник в последние годы больше «радует» нас скандалами, чем яркими спортивными достижениями. Для тех, кто впервые слышит такое название, поясним, что это за аббревиатура. В слове PaRus первый слог происходит от панкратиона, второй – от названия нашей с вами страны. Организована эта лига при самом непосредственном участии Международной федерации современного панкратиона.

Сергей уже принимал участие в турнирах этой организации. Ровно год назад, в том же Дубае, опять же в главное бое вечера Сергей дрался с британцем Оли Томпсоном. Этот парень проявил себя настоящим бойцом, он отчаянно шёл в атаку несмотря на то, что габариты соперников были, мягко скажем, несопоставимы. В итоге, десантник одержал уверенную победу, но подвергся яростной критике за уровень оппозиции.

ВИДЕО СКАНДАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ БОЯ

Сергей вообще в последнее время настойчиво и неумолимо убивает свою репутацию. И речь даже не о той потасовке с Яндиевым, которая переросла в длиннющую Санта-Барбару. А также и не о том, как он за секунду до сирены сдался Чейку Конго в своём, судя по всему, последнем поединке в Bellator. Мы о странном боксёрском поединке, в котором россиянин победил старика, который на ринг вышел с собственной табуреткой, шаркающими шагами. Получил от Сергея пару ударов и завалился на бок.

Наверняка вы помните этот не самый достойный эпизод из карьеры Хариторова, когда он умолял этого несчастного подняться и постоять против него хотя бы до конца первого раунда. А фееричный дебют на голых кулаках в промоушене скандального Амирана Сардарова, когда россиянину за несколько часов до боя подменили соперника, которого где-то на улице подобрали (в базе бойцов его не было), и которого десантник нокаутировал за несколько секунд.

Ну и вишенкой на торте стало интервью, в котором Харитонов назвал бой Тайсона и Джонса-младшего договорным. Аргументировал свою позицию он тем, что ему, дескать, также предлагали поединок по правилам бокса с Железным Майком. И заверяли, что это будет аккуратная ничья. После этого, сложно заставить себя думать о том, что прошедшее накануне вечером событие, могло иметь какое-то спортивное значение.

Нет, имя соперника Харитонова громкое. Этот парень дрался с лучшими из лучших. С теми же Фёдором Емельяненко, Стипе Миочичем, Гловером Тейшейрой. Правда, этим парням он проиграл. Но рекордс этого 41-летнего бойца выглядел прилично – 28-15. И вполне можно было подумать, что зрителей порадуют не только громкими именами, но и ярким зрелищным боем. Точнее, конкурентным боем, который немного поправит дела российской легенды ММА. Но нет, это был ещё один… скажем так, странный бой.

Ещё одно странное и вызывающее удивление событие, в котором участвовал Харитонов. В отличие от Харитонова, мы не можем давать оценку, схожую с той, что сам россиянин дал поединку легенд бокса Тайсона и Джонса-младшего. Мы оставим эту привилегию вам. Но не задаться вопросом о том, что это было, мы не можем.

Что это было, Сергей? Почему вы в очередной раз ходите по октагону (рингу) и разводите руками, уговаривая то соперника, то судью дать вам возможность ещё немного поработать, а не дарить дармовую победу? Мы вполне допускаем, что вы и Фабио могли и хотели продолжать этот поединок. Но, Сергей, что это было?

К тому моменту, как рефери остановил бой, бойцы не успели нанести друг другу ни одного, по сути, значимого удара. По октагону они перемещались исключительно вальяжно, по-настоящему активными действиями зрителей не баловали. И всё это сильно напоминало стандартный выставочный бой (поединком такое сложно назвать), от которого особо и не ждёшь спортивной составляющей. Харитонов, повторимся, приучил нас к таким событиям.

Нотку протеста во всё это внёс рефери. Никакого спортивного повода останавливать поединок у него не было. И мы вполне можем предположить, что у него сдали нервы. Служитель спортивной Фемиды вполне мог провести с известными бойцами в октагоне все три раунда, за которые участники процесса не нанесли бы друг другу никаких увечий. А судьи у октагона ломали бы голову (нет), кому отдать викторию.

Но бой, который толком даже не успел начаться, был остановлен судьёй в первом раунде, а победа присуждена Харитонову. Мы ни коим образом не хотим очернить имена ветеранов бойцовского цеха, ибо решение судьи даже они восприняли с удивлением. Но возмущаться особенно никто не стал. Харитонов и Мальдонадо обнялись и мирно разошлись по раздевалкам, оставив зрителей в полнейшем недоумении.

А ведь в этом турнире были реально крутые бои. Друг и спарринг-партнёр Петра Яна Денис Лаврентьев в эффектном стиле нокаутировал Джесси Арнетта. Сначала боец команды «Архангел Михаил» сбил соперника с ног эффектным ударом с разворота, а затем добил в партере.