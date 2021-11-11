Макс Холлоуэй: хочу встать в один ряд с Хабибом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй признался, что хочет попасть в Зал славы UFC.



«Я мечтаю однажды попасть в Зал славы UFC. Это пик славы для бойцов UFC. Хочу встать в один ряд с Хабибом, Сен-Пьером, Андерсоном Силвой. Нужно драться с лучшими. Посмотрите, что сделал Хабиб. Он победил всех и не оставил никому никаких сомнений. Это то, что, в конце концов, хочу сделать и я», — сказал Макс Холлоуэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.



На счету Макса Холлоуэя 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последнем бою, который состоялся 16 января 2021 года, Холлоуэй единогласным решением судей победил Кэлвина Каттара.



14 ноября Холоуэй проведёт поединок с Яиром Родригесом.