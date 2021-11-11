Джоджуа высказалась о Уайте, смотревшем бой Альвареса вместо чемпионского поединка UFC

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, прокомментировала инцидент с участием Даны Уайта. Ранее стало известно, что Уайт смотрел бой между Саулем Альваресом и Калебом Плантом вместо чемпионского поединка на UFC 268 между Роуз Намаюнас и Жанг Вэйли.
«Вы знаете, я и так считаю, что Дана Уайт уделяет много внимания UFC, потому что, представляете, он каждую неделю проводит ивенты. И он смотрит каждый бой. У него практически нет личной жизни и каких-то других интересов. Конечно, я думаю, что будет немножко неприятно, но в целом я не обращаю особого внимания на эту ситуацию. Мы все люди, у нас есть другие интересы в жизни. Он и так полностью окутан в эту работу, поэтому ничего особого страшного», — сказала Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Напомним, Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Альвареса и выиграл — Канело нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
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