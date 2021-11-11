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Усман Нурмагомедов задержан в Москве из-за наезда на полицейского

Усман Нурмагомедов задержан в Москве из-за наезда на полицейского
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Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман, выступающий в MMA-промоушене Bellator, был задержан полицией в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.

Усману Нурмагомедову вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

Сообщается, что после этого Усман Нурмагомедов и находившийся с ним Камил Идрисов отправились в Москву. В аэропорт Шереметьево была передана ориентировка на Усмана и Идрисова, где их и задержали полицейские.

«Отделом МВД по г. Каспийску Республики Дагестан по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камил Хабибович и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич, которые совершили наезд на автомобиле «Тойота Камри» чёрного цвета на сотрудника полиции КПП «Аэропорт» города Каспийска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 с аэропорта «Уйташ» г. Махачкалы вылетели в Москву в аэропорт Шереметьево, посадка самолёта намечена на 14 часов 40 минут.

Учитывая вышеизложенное, прошу оказать содействие в задержании вышеуказанных лиц при посадке в аэропорту Шереметьево в Москве», — говорится в ориентировке.

Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

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