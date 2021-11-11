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Появилось видео прорыва машины Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска

Появилось видео прорыва машины Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска
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Появилось видео прорыва машины известного бойца ММА Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска. По предварительной информации, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве, ему вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Усман и его друг будут задержаны на 48 часов до определения меры пресечения.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

По информации сразу нескольких телеграм-каналов, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и сейчас находится в больнице.

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского
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