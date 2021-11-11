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Юрист: брата Хабиба, скорее всего, не пустят в США при наличии условной судимости

Юрист: брата Хабиба, скорее всего, не пустят в США при наличии условной судимости
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Юрист Андрей Князев рассказал, что у Усмана Нурмагомедова могут быть проблемы с въездом в США при получении даже условной судимости. По предварительной информации, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве, ему вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

«Препятствования для выезда из России с условным сроком никаких не будет, если человек будет вовремя отмечаться. А вот для въезда в США у него однозначно возникнут как минимум вопросы, а скорее всего, не пустят при наличии условной судимости. В Америке очень строго с этим. Тем более это сейчас везде звучит, скрыть это нельзя. А если написать это в анкете на визу – сразу отказ», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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