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Джоджуа: Стерлинг мог остаться инвалидом из-за травмы. Думаю, он подерётся с Яном

Джоджуа: Стерлинг мог остаться инвалидом из-за травмы. Думаю, он подерётся с Яном
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Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, поделилась мнением об отмене боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Напомним, американец снялся из-за травмы, его заменил Кори Сэндхаген, проигравший Яну судейским решением.

«Думаю, что Стерлинг выйдет на бой. Да он и сейчас хотел выйти. Насколько я знаю, у него была очень плохая форма и после операции ему требовалось время на реабилитацию. Честно говоря, после операции я думала ему дадут больше времени, потому что операция была достаточно серьёзной на шею, это очень серьёзная травма, можно и инвалидом вообще остаться. Когда назначили бой так быстро, для меня это уже было сомнительно, что он на такой короткий срок выходит. А когда отменили бой и поставили Сэндхагена, тогда картина стала более ясной. Но я думаю, они подерутся в конечном итоге», — сказала Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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