«Стерлинг — клоун. Все знают, что он сейчас бегает». Мощное послание от Яна после победы

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 267. Это самое российское шоу года в крупнейшей лиге мира, ведь в его карде в общей сложности выступили 10 россиян, а также чеченец со шведским паспортом Хамзат Чимаев. Соглавным боем вечера стала титульная схватка между Петром Яном и Кори Сэндхагеном, где на кону противостояния стоял пояс временного чемпиона в легчайшем весе.

Для 28-летнего россиянина этот выход в октагон стал первым после приключившейся с ним спортивной трагедии в бою с Алджэмейном Стерлингом. В марте 2021 года Ян проводил первую защиту титула и уверенно двигался к своей победе, пока не совершил роковую ошибку в четвёртом раунде. Ян допустил удар коленом в голову соперника, находившегося в лежачем положении, за что получил моментальную дисквалификацию. Как итог – лишение титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

В Абу-Даби Ян должен был провести реванш со Стерлингом, но действующий чемпион мира отказался от проведения боя из-за проблем с шеей. На замену Алджэмейну вызвался 29-летний американец Кори Сэндхаген, в активе которого перед поединком с Яном было 14 побед в 17 боях. Самый российский турнир UFC 2021 года мог принести Петру пояс временного чемпиона.

И ведь принёс! Впрочем, для этого Петру пришлось провести в октагоне все пять возможных раундов. На первых минутах поединка американский боец навязал россиянину отличное сопротивление. Ян долгое время не мог нащупать дистанцию, тогда как удары американца ложились в цель. На протяжении двух раундов статистика боя фиксировала небольшое превосходство Сэндхагена по значимым ударам, но чем дальше продолжался бой, тем заметнее и подавляюще становилось доминирование Яна.

Чемпионский раунд Ян начал в центре октагона, сразу обозначив своё превосходство. В некоторых моментах американец уже откровенно бегал от россиянина, лишь на последних секундах обозначив свою активность, вступив с Петром в обмен летящими коленями. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину – 49:46.

Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Таким образом, он стал временным чемпионом мира в легчайшем весе. После завершения поединка российский боец не упустил возможность передать пламенный привет Стерлингу, который ушёл от запланированного реванша.

«Кори — достойный оппонент. Я знал, что у нас будет драка. Я знал, что он будет много двигаться, это была его тактика, он — высокий, постоянно двигается. Наша тактика была в том, чтобы поддавливать. Так и получилось.

Очень приятно, что моя семья была рядом. Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом. Это для меня уже как моё родное место.

Послание Стерлингу? Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджэмейн бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг», – сказал Пётр.