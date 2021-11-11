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Состоялась церемония взвешивания Bellator 271. Лореда вышла на весы в эффектном купальнике

Состоялась церемония взвешивания Bellator 271. Лореда вышла на весы в эффектном купальнике
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В Майами состоялась церемония взвешивания участников турнира Bellator 271. Бойцовский вечер состоится в ночь с 12 на 13 ноября. Единственным бойцом, не сумевшим сделать вес, стал Шейн О`Ши, его бой с Джоном Ньюманом отменён.

Отметим, что самой эффектной участницей взвешивания стала Валери Лореда, вышедшая на весы в купальнике.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Валери Лореды.

Основной кард:

Крис Сайборг Жустину (65,77 кг) – Шинед Кавана (65,77 кг)
Тайрелл Форчун (115,2 кг) – Линтон Васселл (108,5 кг)
Аарон Пико (65,95 кг) – Джастин Гонсалес (66,04 кг)
Арлин Бленкоу (66,13 кг) – Пэм Соренсон (66,22 кг)
Стив Моури (113,22 кг) – Раким Кливленд (113,22 кг)

Предварительный кард:

Бруна Эллен (56,97 кг) – Дезире Янес (56,88 кг)
Роман Фаралдо (77,56 кг) – Роберт Тёрнквист (77,47 кг)
Коди Лоу (65,95кг) – Колтон Хемм (66,13 кг)
Валери Лореда (57,88 кг) – Тейлор Тёрнер (57,7 кг)
Вальдо Кортес-Акоста (116,39 кг) – Мухаммед Дерез (115,67 кг)
Махмуд Себи Фаузи (77,47 кг) – Итан Хьюз (77,47 кг)

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