Появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова полицией

Вчера, 11 ноября, российский боец ММА, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман, выступающий в MMA-промоушене Bellator, был задержан полицией в Москве. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сегодня появилось видео, на котором демонстрируется, как Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задерживает полиция в аэропорту Шереметьево, куда они прилетели из Махачкалы.
Полицейские встретили обоих прямо в самолёте.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».
По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице. По имеющимся данным, в отношении Усмана возбуждено дело по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.
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