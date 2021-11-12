Взвешивание UFC Вегас 42: Холлоуэй тяжелее Родригеса, Джоджуа не уложилась в вес

В ночь с 13 на 14 в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой сразу двое спортсменов не смогли уложиться в лимиты своей весовой категории — Йоэль Альварес и Лиана Джоджуа.



Грузинская спортсменка, тем не менее, выйдет в октагон в ночь с субботы на воскресенье, однако ей придётся отдать сопернице 30 процентов своего гонорара по правилам UFC.

Макс Холлоуэй по результатам взвешивания оказался чуть тяжелее Родригеса.

UFC Вегас 42. Результаты взвешивания



Основной кард



Макс Холлоуэй (146) — Яир Родригес (145,5)

Бэн Ротуэлл (265) — Маркос Рожериу де Лима

Фелисия Спенсер (145,5) — Ли Летсон (145)

Мигель Баеза (170,5) — Кэлинн Уильямс (169)

Сонг Ядонг (135,5) — Хулио Арсе (135,5)



Предварительный кард



Тьяго Мойзес (155) — Йоэль Альварес (157,5)

Синтия Калвилло (126) — Андреа Ли (125,5)

Шон Вудсон (145,5) — Коллин Энглин

Кортни Кейси (125) — Лиана Джоджуа (128,5)

Марк Диакеси (156) — Рафаэль Алвес (155)

Кеннеди Нзечакву (205) — Да Ун Джанг (204).