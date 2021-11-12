Полный кард UFC Вегас 42 с главным поединком Макс Холлоуэй — Яир Родригес

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 41



Основной кард



Макс Холлоуэй (№ 1) — Яир Родригес (№ 3) — полулёгкий вес

Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес

Фелисия Спенсер — Ли Летсон — женский полулёгкий вес

Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс — полусредний вес

Сонг Ядонг (№ 15) — Хулио Арсе — легчайший вес.



Предварительный кард



Тьяго Мойзес (№ 15) — Йоэль Альварес — лёгкий вес

Синтия Калвилло (№ 5) — Андреа Ли (№ 12) — женский наилегчайший вес

Шон Вудсон — Коллин Энглин — полулёгкий вес

Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес

Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — лёгкий вес

Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — полутяжёлый вес