Полный кард UFC Вегас 42 с главным поединком Макс Холлоуэй — Яир Родригес

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 41
Основной кард
Макс Холлоуэй (№ 1) — Яир Родригес (№ 3) — полулёгкий вес
Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес
Фелисия Спенсер — Ли Летсон — женский полулёгкий вес
Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс — полусредний вес
Сонг Ядонг (№ 15) — Хулио Арсе — легчайший вес.
Предварительный кард
Тьяго Мойзес (№ 15) — Йоэль Альварес — лёгкий вес
Синтия Калвилло (№ 5) — Андреа Ли (№ 12) — женский наилегчайший вес
Шон Вудсон — Коллин Энглин — полулёгкий вес
Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес
Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — лёгкий вес
Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — полутяжёлый вес
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