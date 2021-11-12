Битвы взглядов перед турниром UFC Вегас 42 с главным поединком Холлоуэй — Родригес

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания, а затем и битвы взглядов.
UFC Вегас 42. Результаты взвешивания
Основной кард
Макс Холлоуэй (146) — Яир Родригес (145,5)
Бэн Ротуэлл (265) — Маркос Рожериу де Лима
Фелисия Спенсер (145,5) — Ли Летсон (145)
Мигель Баеза (170,5) — Кэлинн Уильямс (169)
Сонг Ядонг (135,5) — Хулио Арсе (135,5)
Предварительный кард
Тьяго Мойзес (155) — Йоэль Альварес (157,5)
Синтия Калвилло (126) — Андреа Ли (125,5)
Шон Вудсон (145,5) — Коллин Энглин
Кортни Кейси (125) — Лиана Джоджуа (128,5)
Марк Диакеси (156) — Рафаэль Алвес (155)
Кеннеди Нзечакву (205) — Да Ун Джанг (204).
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