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Битвы взглядов перед турниром UFC Вегас 42 с главным поединком Холлоуэй — Родригес

Битвы взглядов перед турниром UFC Вегас 42 с главным поединком Холлоуэй — Родригес
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В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.

В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания, а затем и битвы взглядов.

UFC Вегас 42. Результаты взвешивания

Основной кард

Макс Холлоуэй (146) — Яир Родригес (145,5)
Бэн Ротуэлл (265) — Маркос Рожериу де Лима
Фелисия Спенсер (145,5) — Ли Летсон (145)
Мигель Баеза (170,5) — Кэлинн Уильямс (169)
Сонг Ядонг (135,5) — Хулио Арсе (135,5)

Предварительный кард

Тьяго Мойзес (155) — Йоэль Альварес (157,5)
Синтия Калвилло (126) — Андреа Ли (125,5)
Шон Вудсон (145,5) — Коллин Энглин
Кортни Кейси (125) — Лиана Джоджуа (128,5)
Марк Диакеси (156) — Рафаэль Алвес (155)
Кеннеди Нзечакву (205) — Да Ун Джанг (204).

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