«Он выступал за самого себя». Костя Цзю — о том, что Хабиб не сражался под флагом России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался на тему того, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не выходил на бои под флагом России.



«Претензии Хабибу, что он никогда не выходил биться под флагом России? Думаю, на тот момент он выступал за самого себя прежде всего. Когда ты выступаешь в любительской карьере и представляешь свой город, свою республику, свою страну — это одна вещь. А тут ты независим. Ты представляешь прежде всего самого себя», — приводит слова Цзю-старшего «РБК-Спорт».



Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989-1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов.

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