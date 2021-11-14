«Глупо даже говорить об этом». Дана Уайт оценил идею реванша между Холлоуэем и Макгрегором

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном реванше между Максом Холлоуэем и Конором Макгрегором. Напомним, в ночь на 14 ноября Холлоуэй одержал красивую победу над Яиром Родригесом судейским решением в рамках турнира UFC Vegas 42.



«Макс был острым, как лезвие, он просто вышел и устроил шоу. Я не знаю, что будет дальше с Максом, но есть смысл устроить новый бой с Волкановски. Реванш с Конором? Он всё ещё травмирован. Сейчас глупо даже говорить о Коноре», – приводит слова Уайта MMA Junkie.



Отметим, что Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Конор. В своём последнем бою ирландец потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье.

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