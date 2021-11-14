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Джейк Пол: я изобью Нейта Диаза до полусмерти. У него на счету где-то 40 поражений

Джейк Пол: я изобью Нейта Диаза до полусмерти. У него на счету где-то 40 поражений
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол выразил уверенность, что легко победил бы Нейта Диаза в боксёрском поединке. Также блогер заявил, что не планирует проводить реванш с Тайроном Вудли.

«У Нейта Диаза отличная боксёрская техника? Кто это сказал? Пацаны, у него на счету где-то 40 поражений. Я бы без проблем с ним подрался, смог бы избить его до полусмерти. Я отшлёпаю его в Стоктоне.

Нет, реванш с Тайроном Вудли не планируется. К тому времени, когда он сделал ту самую татуировку, мы уже приступили к переговорам с Томми Фьюри. Я думаю, что люди не хотят видеть мой второй бой с Вудли. У него был шанс», — приводит слова Пола BJ Penn.

Ранее Джейк Пол не исключил, что проведёт бой со своим братом Логаном, который тоже занимается боксом.

Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев
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