Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно имя следующего возможного соперника Магомеда Анкалаева

Стало известно имя следующего возможного соперника Магомеда Анкалаева
Комментарии

Российский боец полутяжёлого дивизиона UFC Магомед Анкалаев в следующем поединке может встретиться с бразильцем Тиаго Сантосом, сообщает MMA Fighting. По имеющейся информации, бой Анкалаева и Сантоса может стать главным на турнире, запланированном на 12 марта.

Напомним, 30 октября Анкалаев встречался со швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву. Для Анкалаева эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении. Тиаго Сантос недавно прервал свою серию из трёх поражений от Джона Джонса, Гловера Тейшейры и Александара Ракича, взяв верх над Джонни Уокером единогласным судейским решением.

Ян выше Стерлинга, Махачев и Чимаев рвутся вперёд. Новый рейтинг UFC Ян выше Стерлинга, Махачев и Чимаев рвутся вперёд. Новый рейтинг UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021