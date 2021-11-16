Стало известно имя следующего возможного соперника Магомеда Анкалаева

Российский боец полутяжёлого дивизиона UFC Магомед Анкалаев в следующем поединке может встретиться с бразильцем Тиаго Сантосом, сообщает MMA Fighting. По имеющейся информации, бой Анкалаева и Сантоса может стать главным на турнире, запланированном на 12 марта.



Напомним, 30 октября Анкалаев встречался со швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву. Для Анкалаева эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении. Тиаго Сантос недавно прервал свою серию из трёх поражений от Джона Джонса, Гловера Тейшейры и Александара Ракича, взяв верх над Джонни Уокером единогласным судейским решением.