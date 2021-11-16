А. Емельяненко: единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл — брат Фёдор

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по случаю Всероссийского дня самбо разместил новый пост в своём «инстаграме».
«Поздравляю всех причастных с Международным днём самбо! Занимательный факт — единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл — брат Фёдор», — написал Александр.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Судьи единогласным решением присудили победу Емельяненко. Всего на счету Александра 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.
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