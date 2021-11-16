Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

А. Емельяненко: единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл — брат Фёдор

А. Емельяненко: единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл — брат Фёдор
Комментарии

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по случаю Всероссийского дня самбо разместил новый пост в своём «инстаграме».

«Поздравляю всех причастных с Международным днём самбо! Занимательный факт — единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл — брат Фёдор», — написал Александр.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Судьи единогласным решением присудили победу Емельяненко. Всего на счету Александра 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.

Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021