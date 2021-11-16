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В WBC отложили подтверждение боя между Фьюри и Уайтом

В WBC отложили подтверждение боя между Фьюри и Уайтом
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Поединок с участием британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта пока не подтверждён, что, как ожидалось, будет сделано сегодня, 16 ноября. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере». Причина — продолжающиеся судебные тяжбы, которые ведут Всемирный боксёрский совет (WBC) и Уайт. Диллиан ещё летом 2020-го подал в суд на (WBC) из-за отсутствия обещанного организацией титульного поединка.

Напомним, что после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать реванша от украинца. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.

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