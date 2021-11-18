Тим Цзю встретился с Такеши Иноуэ после поединка

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю встретился с японским боксёром Такеши Иноуэ после победы в поединке, на кону которого стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Фотография встречи боксёров была опубликована в «инстаграме» Тимофея Цзю.

Напомним, бой завершился уверенной победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом).



Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.