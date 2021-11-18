Мурат Гассиев проведёт бой с украинцем Андреем Руденко 25 декабря в Сочи
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Промоутер российского боксёра Мурата Гассиева сообщил, что его подопечный проведёт бой в тяжёлом весе с украинцем Андреем Руденко. Поединок состоится 25 декабря.
«Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведёт бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental», — приводит слова Алексея Авсецина «Матч ТВ».
Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
На счету 38-летнего Руденко 34 победы и 5 поражений. Украинец один раз боксировал на территории России — в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.
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