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Ислам Махачев заявил, что готов к войне с Джастином Гэтжи

Ислам Махачев заявил, что готов к войне с Джастином Гэтжи
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, заявил о начале «войны» с бывшим временным чемпионом организации Джастином Гэтжи.

«Да, я с нетерпением жду этого. Грядёт война. Ему нужно знать всего одну вещь, грядёт война, так что готовься», — заявил Джастин Гэтжи в интервью Дэймону Мартину.

«Тогда мы отправляемся на войну», — ответил Ислам Махачев в своём «твиттере».

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к американцу Джастину Гэтжи подчеркнул, что Махачев заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

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