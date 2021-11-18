Ислам Махачев заявил, что готов к войне с Джастином Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, заявил о начале «войны» с бывшим временным чемпионом организации Джастином Гэтжи.



«Да, я с нетерпением жду этого. Грядёт война. Ему нужно знать всего одну вещь, грядёт война, так что готовься», — заявил Джастин Гэтжи в интервью Дэймону Мартину.



«Тогда мы отправляемся на войну», — ответил Ислам Махачев в своём «твиттере».



Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к американцу Джастину Гэтжи подчеркнул, что Махачев заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.



Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.