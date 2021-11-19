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Исмаилов отреагировал на слова Гаджиева в адрес Василевского

Исмаилов отреагировал на слова Гаджиева в адрес Василевского
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями по поводу заявления главы лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева. Ранее Камил назвал отказ Вячеслава Василевского от боя с Марио Сантосом «воспалением хитрости». Напомним, что Василевского уже согласился заменить Александр Емельяненко.

«Ситуация однозначно создаёт дополнительных трудностей и эмоций для организации. В связи с чем, думаю, Камил Гаджиев поспешил с выводами по поводу Славы Василевского. Думаю, нужно это учитывать. Славе скорейшего восстановления, Камилу хорошего настроения, вам всего самого наилучшего», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

«У Вячеслава Василевского было противостояние с Давидом Бархударяном, где он скрыл определённые проблемы со здоровьем и вышел драться. И исходя из того поединка он как умный человек сделал выводы, и в это раз не стал выходить на бой при имеющихся проблемах со здоровьем. Всякое случается. Сейчас время такое, все болеют. Это нормальная ситуация. К такому должна быть готова любая организация. Камил Гаджиев умеет поднять шум, но Слава не из тех, кто снимается из-за страха или хитрости», — добавил Магомед.

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