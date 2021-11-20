Рафаэль дос Аньос дал прогноз на бой Чарльз Оливейра — Дастин Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье, который состоится на турнире UFC 269 11 декабря.
«Я думаю, что Оливейра победит Порье досрочно. Если Чарльз решит вступать с Порье в размены, то есть вероятность, что он проиграет бой. Небольшой, потому что Дастин может его поймать. Но при это Порье несложно перевести в партер. Думаю, Чарльз сможет провести тейкдаун, они будут бороться, и Оливейра финиширует Порье», — приводит слова дос Аньоса Sportskeeda.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.
- 20 ноября 2021
-
17:27
-
16:05
-
15:23
-
13:40
-
13:26
-
12:19
-
11:45
-
11:09
-
10:27
-
09:17
-
00:31
- 19 ноября 2021
-
23:54
-
22:59
-
21:27
-
20:32
-
19:43
-
18:33
-
18:28
-
17:30
-
17:28
-
17:13
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:36
-
15:28
-
14:55
-
13:51
-
13:25
-
12:42
-
12:19
-
11:25
-
10:53
-
10:22
-
09:29