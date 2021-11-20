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Рафаэль дос Аньос дал прогноз на бой Чарльз Оливейра — Дастин Порье

Рафаэль дос Аньос дал прогноз на бой Чарльз Оливейра — Дастин Порье
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье, который состоится на турнире UFC 269 11 декабря.

«Я думаю, что Оливейра победит Порье досрочно. Если Чарльз решит вступать с Порье в размены, то есть вероятность, что он проиграет бой. Небольшой, потому что Дастин может его поймать. Но при это Порье несложно перевести в партер. Думаю, Чарльз сможет провести тейкдаун, они будут бороться, и Оливейра финиширует Порье», — приводит слова дос Аньоса Sportskeeda.

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.

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