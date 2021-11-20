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Российский рефери Киселёв продолжит работу в UFC, несмотря на скандальное судейство

Российский рефери Киселёв продолжит работу в UFC, несмотря на скандальное судейство
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Российский рефери Вячеслав Киселев продолжит сотрудничество с UFC, несмотря на скандальное судейство на турнире UFC 267. Об этом рассказал сам судья.

«Согласно контракту с UFC, я не имею права комментировать произошедшее. Единственное, что могу сказать — я продолжаю сотрудничать с лигой», — цитирует Ксиелёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, Киселёв был отстранён от работы во время турнира UFC 267 после поединка бразильца Элизеу Залески и француза Бенуа Сент-Дени. В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой.

После этого российский рефери подвергся серьёзной волне критики со стороны многих бойцов, включая экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье.

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