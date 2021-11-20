Даррен Тилл высказался о Хамзате Чимаеве

Боец UFC в среднем весе Даррен Тилл поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Сейчас в UFC приходит много новых парней, но Хамзат действительно крут. Он очень хорош. Хорош ли он настолько, насколько думают о нём люди, или как он сам думает о себе? Не знаю, но я хотел бы поехать и потренироваться с ним, или пригласить его к себе. Мне интересно посмотреть, какой он боец.



Думаю, он реальный претендент на титул, но Гилберт Бёрнс — монстр, так что их бой — очень хороший поединок. Хамзата ждёт первая настоящая проверка, если он встретится с Бёрнсом», — приводит слова Тилла Sportskeeda.



Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Бёрнс провёл свой последний поединок в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.