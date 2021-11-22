Ковингтон: хочу вырвать сердце Масвидаля и поджарить на гриле

Американский боец Колби Ковингтон поделился мыслями о потенциальном поединке с Хорхе Масвидалем.
«Всё, чего я хочу — оказаться запертым в одной клетке с этим клоуном. Этот бой не может состояться не по моей вине, и он заплатит за это. Он заплатит потерей сознания, потерей здоровья. Ни в одном противостоянии в моей карьере у меня не было столько ненависти и личного, как в этом. Я хочу вырвать его сердце и поджарить на гриле. Я просто устрою барбекю из его сердца, и позову туда военных, спасателей – тех людей, которые хранят безопасность нашей страны», — приводит слова Ковингтона MMAFighting.
Ковингтон после поражения от Камару Усмана на UFC 268 назвал Масвидаля в числе потенциальных соперников. Хорхе не стал отвечать на вызов напрямую, предпочтя написать в адрес Ковингтона несколько оскорблений. Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману второй раз подряд. В 2019 году Усман нокаутировал американского бойца в пятом раунде, после чего Колби возложил вину на тренера и уволил его.
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