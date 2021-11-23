«Настоящая легенда, и в баскетбол умеет играть». Андрей Кириленко — о Хабибе Нурмагомедове

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вместе с Хабибом Нурмагомедовым официально открыл новую баскетбольную площадку в Дагестане. Это необычная площадка: на одной стороне у неё баскетбольное кольцо, на другой — октагон для смешанных единоборств. Также Кириленко подарил Хабибу свою игровую майку.



«Спасибо, Дагестан. Отличный приём, баскетбольная площадка выдержала нашествие. Хабиб Нурмагомедов — настоящая легенда, и в баскетбол умеет играть. Большая благодарность ребятам из баскетбола на колясках, вы пример для нас», — написал Кириленко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Кириленко.

Напомним, Хабиб уже несколько лет помогает благотворительному фонду «Кириленко детям».