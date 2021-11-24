Отец Теофимо Лопеса устроил потасовку с командой Джорджа Кабмососа

Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, устроил большую потасовку на открытой тренировке сына. Лопес старший вступил в конфликт с представителями команды Джорджа Камбососа, в том числе, с отцом боксёра.
«Эй, Камбосос, я иду надрать твою задницу», — прокричал Лопес-старший, обращаясь к Камбососу-старшему. После этого Теофимо старший попытался схватить оппонента. В дело вмешались находящиеся поблизости люди и разняли конфликтующих.
Теофимо-младший внимательно наблюдал за происходящим, в то время как Камбосос-старший обещал, что его сын станет первым, кто нокаутирует Теофимо и оскорблял своего обидчика. Видео конфликта доступно на канале «Два Боковых» в YouTube.
Напомним, встреча Теофимо Лопеса-младшего и Джорджа Камбососа состоится в ночь с 27 на 28 ноября по московскому времени. Этот поединок станет первым для Лопеса после победы над Василием Ломаченко.
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