Шлеменко оценил шансы Александра Емельяненко в бою с Марсио Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко и бразильца Марсио Сантоса, который состоится на турнире в Сыктывкаре.
«Сложно оценивать шансы Емельяненко, он же давно уже не дрался с профессиональными спортсменами, больше с любителями. Последний бой против профессионала — Маги Исмаилова он проиграл. Но судя по видео, Емельяненко довольно неплохо готов.
Емельяненко самый востребованный боец ММА? Для кого-то — может, для кого-то — нет. Я бы не сказал, чтобы прям самый востребованный. Если брать крупные турниры и крупные имена, то кого ещё поставить в России? Тем более, чтобы были не заняты, свободны, как Александр. Я бы не сказал, что самый востребованный, но один из самых — это точно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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