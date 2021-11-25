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Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев — ничтожество. Если надо, отправлю его в больницу

Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев — ничтожество. Если надо, отправлю его в больницу
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Известный боец ММА Колби Ковингтон вновь критически высказался о своём коллеге Хамзате Чимаеве. Шведский спортсмен с чеченскими корнями выиграл все четыре боя в UFC и быстро набирает популярность.

«Про этого парня много говорят, но у него нет ничего, кроме этих четырёх боёв. Сейчас он ничтожество. СМИ любят раздувать популярность из ничего, так работает бизнес. Но не нужно торопиться, это драки, здесь могут пострадать люди.

Если вы хотите поторопить этого парня, отправить его в больницу, то я могу это сделать. Мои двери открыты для хорошего бизнес-предложения. Для меня будет честью победить того, кого UFC предложит. Я всегда рад показать свои новые навыки, которые становятся круче от боя к бою», — цитирует Ковингона MMA Fighting.

«Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся «Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся
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