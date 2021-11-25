Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию. Он спускается в полусредний вес
Поделиться
Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию, о чём сообщил в своём «инстаграме». 29-летний американец, почти всю карьеру выступавший в среднем весе, решил спуститься в полусреднюю весовую категорию, ради чего сядет на специальную диету.
Напомним, в последних трёх поединках Холланд потерпел два поражения, уступив единогласным решением судей Дереку Брансону и Марвину Веттори. Бой с Кайлом Дакасом получил статус «без результата» после обоюдного столкновения спортсменов головами.
Холланд выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. После поражения в дебютном бою Кевин выиграл восемь из девяти поединков, уступив лишь Тиаго Сантосу и Брэндону Аллену. За карьеру Холланд ни разу не был нокаутирован.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
18:49
-
17:56
-
17:43
-
16:50
Партнерский контент