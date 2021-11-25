Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию. Он спускается в полусредний вес

Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию, о чём сообщил в своём «инстаграме». 29-летний американец, почти всю карьеру выступавший в среднем весе, решил спуститься в полусреднюю весовую категорию, ради чего сядет на специальную диету.



Напомним, в последних трёх поединках Холланд потерпел два поражения, уступив единогласным решением судей Дереку Брансону и Марвину Веттори. Бой с Кайлом Дакасом получил статус «без результата» после обоюдного столкновения спортсменов головами.



Холланд выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. После поражения в дебютном бою Кевин выиграл восемь из девяти поединков, уступив лишь Тиаго Сантосу и Брэндону Аллену. За карьеру Холланд ни разу не был нокаутирован.