Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию. Он спускается в полусредний вес

Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию. Он спускается в полусредний вес
Комментарии

Боец UFC Кевин Холланд решил сменить весовую категорию, о чём сообщил в своём «инстаграме». 29-летний американец, почти всю карьеру выступавший в среднем весе, решил спуститься в полусреднюю весовую категорию, ради чего сядет на специальную диету.

Напомним, в последних трёх поединках Холланд потерпел два поражения, уступив единогласным решением судей Дереку Брансону и Марвину Веттори. Бой с Кайлом Дакасом получил статус «без результата» после обоюдного столкновения спортсменов головами.

Холланд выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. После поражения в дебютном бою Кевин выиграл восемь из девяти поединков, уступив лишь Тиаго Сантосу и Брэндону Аллену. За карьеру Холланд ни разу не был нокаутирован.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021