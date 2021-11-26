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Гасанов получит статус действующего чемпиона ACA в среднем весе и сразится с Джанаевым

Гасанов получит статус действующего чемпиона ACA в среднем весе и сразится с Джанаевым
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Обладатель титула временного чемпиона Магомедрасул Гасанов получил статус действующего чемпиона и будет защищать его в поединке с Абдул-Рахманом Джанаевым на первом турнире организации 2022 года. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Чемпион ACA в среднем весе российский боец Саламу Абдурахманов из-за травм не мог защищать титул в течение длительного времени и таким образом потерял статус чемпиона. Пока у нас нет понимания по срокам возвращения Абдурахманова в строй. Последний бой он провёл в ноябре 2019 года на турнире ACA 102, победив Валерия Мясникова, и, к сожалению, после этого его преследует череда травм. Как только он будет готов вернуться в строй, мы предоставим ему возможность сразиться за чемпионский пояс, но уже в качестве претендента», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

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