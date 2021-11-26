Александр Емельяненко остроумно ответил Джигану, который поддел его из-за веса

Известный рэпер Джиган прокомментировал недавний пост, который в своём «инстаграме» разместил российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.
Емельяненко продемонстрировал разницу в собственном весе за счёт фотографии, сделанной два месяца назад (123 кг), и недавнего снимка (115).
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
«Так разницы нет», — написал Джиган.
«На цифры ещё раз посмотри! Специально для таких как ты я и написал!» — ответил Александр.
Напомним, завтра, 27 ноября, состоится бой Емельяненко и бразильца Марсио Сантоса. Поединок пройдёт на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Принять участие в противостоянии с Сантосом российский боец согласился на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского.
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